Ученые обнаружили в коре сосны целебное вещество





Итальянские специалисты, которые работают в Университете Пескара, рассказали об антиоксиданте пикногеноле. Это вещество из сосновой коры способно уменьшить боль в суставах и снять симптомы остеопороза. Пикногенол может улучшить циркуляцию крови, а также противостоит повышенной температуре тела, тромбозу вен и судорогам. Ученые работают над тем, чтобы из этого вещества, которое выделено из коры сосны, создать эффективный лекарственный препарат.Биологи из США тоже изучили свойства пикногенола и пришли к выводам, что он понижает уровень сахара и улучшает самочувствие пациентов, страдающих гипертонией. По данным исследования специалистов Университета Аризоны, вещество из коры сосны принесет пользу людям, у которых диагностировали хроническую венозную недостаточность. Оказалось, что с пикногенолом легче переносятся длительные перелеты. Это целебное вещество снимает усталость, отек ног и головную боль.