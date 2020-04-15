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Ученые обнаружили в коре сосны целебное вещество

Фитотерапевты ранее считали, что лечебный эффект в сосне имеют только почки и хвоя. Однако благодаря различным исследованиям ученых было доказано, что в коре этого дерева содержится целебное вещество.

Ученые обнаружили в коре сосны целебное вещество


Итальянские специалисты, которые работают в Университете Пескара, рассказали об антиоксиданте пикногеноле. Это вещество из сосновой коры способно уменьшить боль в суставах и снять симптомы остеопороза. Пикногенол может улучшить циркуляцию крови, а также противостоит повышенной температуре тела, тромбозу вен и судорогам. Ученые работают над тем, чтобы из этого вещества, которое выделено из коры сосны, создать эффективный лекарственный препарат.

Биологи из США тоже изучили свойства пикногенола и пришли к выводам, что он понижает уровень сахара и улучшает самочувствие пациентов, страдающих гипертонией. По данным исследования специалистов Университета Аризоны, вещество из коры сосны принесет пользу людям, у которых диагностировали хроническую венозную недостаточность. Оказалось, что с пикногенолом легче переносятся длительные перелеты. Это целебное вещество снимает усталость, отек ног и головную боль.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:43

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