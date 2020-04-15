Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса

«Я сдал два анализа – оба оказались отрицательными. Теперь нужно работать полный рабочий день, так как изоляция завершена. Подробнее смогу рассказать о своем самочувствии сразу после того, как вернусь из красной зоны. В целом, со мной все в порядке. Коронавирус удалось побороть», - рассказал Проценко.





COVID-19 у врача диагностировали в конце минувшего месяца. Тогда в России только начали появляться первые случаи заражения. По словам Проценко, его очень порадовало беспокойство подписчиков социальных сетей. Тогда он писал, что из-за коронавируса пришлось изолироваться в собственном кабинете, откуда он продолжал работать.Проценко призвал всех жителей России оставаться дома для того, чтобы остановить распространение заболевания и дать медикам возможность справиться с уже выявленными случаями заражения. По словам специалиста, все переносят болезнь по-разному. Из-за этого важно дистанцироваться от представителей групп риска, к которым относят пенсионеров и людей с ослабленным здоровьем.