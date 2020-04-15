Американский врач Марлен Каплан заявил, что одноразовые маски не защищают от коронавируса





Марлен Каплан считает обычные маски неидеальными. Их использование при контакте, например в лифте, с инфицированным человеком, который кашляет или чихает, не защитит от заражения. Врач полагает, что обезопасить от инфицирования может лишь маска №95, имеющая название «респиратор». Она способна предотвратить вдыхание вредных частиц размером до 0,3 микрона. Медик подчеркивает необходимость для полной защиты прикрывать верх лица, так как вирус может попасть с каплями на глаза.Одноразовую медицинскую маску есть смысл носить в случае заболевания, поскольку ткань задержит большую часть слюны и тем самым предотвратит заражение других людей.