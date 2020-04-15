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Юлия Ковальчук на карантине начала «угрожать» супругу физической расправой

Юлия Ковальчук продемонстрировала поклонникам, как непросто ей приходится на карантине. Как оказалось, артистка уже даже дошла до того, что начала «угрожать» супругу физической расправой.

Испытание карантином оказалось сложным не только для многих среднестатистических пар, но и для семей знаменитостей. Для последних, привыкших видеться далеко не каждый день и иметь постоянную занятость, это еще труднее. Кроме того, что самоизоляция предполагает отсутствие того количества живого общения, к которому привыкли артисты, так еще и от привычных визитов к личным тренерам, визажистам и косметологам пришлось отказаться. На смену пришли «карантинные будни» рядом с домашними в режиме 24/7.

Так в недавно опубликованном Юлией Ковальчук видео можно увидеть, к чему приводит длительное нахождение в самоизоляции вместе с супругом. Instagram-ролик, судя по его содержанию, певица пыталась снять достаточно долго и предприняла для этого не одну попытку. Дело в том, что муж звезды Алексей Чумаков всячески мешал возлюбленной, бросая в нее мяч, как только та начинала говорить на камеру.

В итоге Юлия Ковальчук не сдержалась, и пригрозила супругу физической расправой, если тот не прекратит мешать ей общаться с поклонниками. Такого рода «черная» шутка возымела эффект, и разрядила обстановку, после чего семейная идиллия снова восторжествовала, а певица смогла вернуться к реализации изначального плана по записи ролика.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:55

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