Юлия Ковальчук на карантине начала «угрожать» супругу физической расправой

Испытание карантином оказалось сложным не только для многих среднестатистических пар, но и для семей знаменитостей. Для последних, привыкших видеться далеко не каждый день и иметь постоянную занятость, это еще труднее. Кроме того, что самоизоляция предполагает отсутствие того количества живого общения, к которому привыкли артисты, так еще и от привычных визитов к личным тренерам, визажистам и косметологам пришлось отказаться. На смену пришли «карантинные будни» рядом с домашними в режиме 24/7.Так в недавно опубликованном Юлией Ковальчук видео можно увидеть, к чему приводит длительное нахождение в самоизоляции вместе с супругом. Instagram-ролик, судя по его содержанию, певица пыталась снять достаточно долго и предприняла для этого не одну попытку. Дело в том, что муж звезды Алексей Чумаков всячески мешал возлюбленной, бросая в нее мяч, как только та начинала говорить на камеру.В итоге Юлия Ковальчук не сдержалась, и пригрозила супругу физической расправой, если тот не прекратит мешать ей общаться с поклонниками. Такого рода «черная» шутка возымела эффект, и разрядила обстановку, после чего семейная идиллия снова восторжествовала, а певица смогла вернуться к реализации изначального плана по записи ролика.