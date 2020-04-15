Отец Лены Зосимовой: «Я переборщил, когда ее раскручивал»

«Я раскручивал ее с использованием всех возможностей. Естественно, особыми вокальными данными она не обладала, но выгодно отличалась от других артистов. Лена постоянно говорила, что не очень хотела петь. Несколько лет она послушно делала все, что от нее требуют. Позднее было принято решение уйти из шоу-бизнеса, но поклонники ее композиций все же остались. Не могу сказать, что она этому рада», - рассказал Зосимов.





Лена Зосимова получила популярность в 90-х, выпустив несколько хитов, среди которых «Линия любви» и «Подружки». По словам ее отца, артистку и сейчас часто узнают на улицах, что ей не очень нравится. Зосимов пытался раскрутить собственную фамилию для того, чтобы привлечь новых артистов, но сделал звездой собственную дочь, а не популяризировал продюсерский центр.Продюсер отметил, что никогда не платил за раскрутку дочери. Для этого у него хватало связей в шоу-бизнесе. Из-за них Лену Зосимову приглашали в различные шоу, а ее треки часто можно было услышать на радиостанциях. Сейчас она живет в Москве и занимается воспитанием двух сыновей. По словам продюсера, певица может выйти на сцену, спеть несколько треков и получить гонорар, но не хочет этого делать.