«Пусть доучится сначала»: Владимир Пресняков-старший назвал причину отсутствия детей у его внука и Алёны Красновой





Несколько лет назад пара сыграла свадьбу, на которой присутствовали родные и близкие. Сейчас Никита Пресняков и его жена много путешествуют и не спешат обзаводиться потомством, несмотря на различные слухи. Как отметил дедушка артиста, он не против нянчить правнуков, однако Алёна Краснова должна сперва окончить институт. Нынешнюю молодёжь звездный отец считает «трезвой», так как в его молодости многие не думали, когда жить вместе и на какие средства. Сын Владимира Петровича появился в его браке с женой Еленой спустя год после начала совместной жизни.Пресняков-старший добавил, что в те годы он часто ездил на гастроли, оставляя наследника с матерью избранницы. По мнению исполнителя, именно поэтому одна из первых композиций сына носит название «Бабушка моя».