В Роспотребнадзоре объяснили, почему гаджеты опасны для детей на карантине
Ввиду карантинных мер многие школьники перешли на дистанционное обучение с помощью гаджетов, которые создают нагрузку на глаза. В Роспотребнадзоре объяснили, почему устройства особенно опасны для детей с близорукостью.
Эксперты сообщают, что обучение за компьютером повышает риск развития заболеваний позвоночника и органов зрения. Поэтому родителям необходимо ограничить время пользования гаджетами. По данным специалистов, более 50% российских школьников ближе к концу обучения страдают близорукостью, которая обостряется без необходимых мер профилактики. Рекомендуется не забирать доступ к гаджетам, а вынудить ребенка делать периодические перерывы, которые позволят избежать головной боли, дискомфорта в шее и плечевых суставах.
Днями ранее Минпросвещения РФ порекомендовало властям регионов перевести учащихся ВУЗов и общеобразовательных учреждений на дистанционное обучение. Большинство школьников и студентов продолжают обучение в онлайн-режиме ввиду пандемии коронавирусной инфекции. Согласно данным веб-портала "Стопкоронавирус.рф", на сегодняшний день в России COVID-19 выявлен у 21,1 тысячи человек, более 1,6 тысячи заболевших выздоровели, а от осложнений скончалось 170 пациентов.
Эксперты сообщают, что обучение за компьютером повышает риск развития заболеваний позвоночника и органов зрения. Поэтому родителям необходимо ограничить время пользования гаджетами. По данным специалистов, более 50% российских школьников ближе к концу обучения страдают близорукостью, которая обостряется без необходимых мер профилактики. Рекомендуется не забирать доступ к гаджетам, а вынудить ребенка делать периодические перерывы, которые позволят избежать головной боли, дискомфорта в шее и плечевых суставах.
Днями ранее Минпросвещения РФ порекомендовало властям регионов перевести учащихся ВУЗов и общеобразовательных учреждений на дистанционное обучение. Большинство школьников и студентов продолжают обучение в онлайн-режиме ввиду пандемии коронавирусной инфекции. Согласно данным веб-портала "Стопкоронавирус.рф", на сегодняшний день в России COVID-19 выявлен у 21,1 тысячи человек, более 1,6 тысячи заболевших выздоровели, а от осложнений скончалось 170 пациентов.