Владимир Винокур и Игорь Крутой поздравили Аллу Пугачеву с 71-летием





Народная артистка 15 апреля отмечает день рождения, в связи с чем в социальных сетях ее поспешили поздравить многие коллеги и звездные друзья. Одним из первых оказался Филипп Киркоров, который назвал Примадонну “своей Музой” и опубликовал ее снимок на своей странице в Instagram. В собственном микроблоге также отметился Владимир Винокур, поздравивший звезду от всей семьи и пожелавший ей здоровья. Теплые поздравления Алле Пугачевой озвучил Александр Петров, который назвал ее “магическим человеком”. Игорь Крутой отметил, что для Примадонны “нет ничего невозможного”.Свои поздравления Алле Пугачевой опубликовала Ирина Нельсон, а также пожелания артистке высказали многочисленные поклонники.