Владимир Винокур и Игорь Крутой поздравили Аллу Пугачеву с 71-летием
В день своего 71-летия Алла Пугачева получила массу поздравлений от коллег. Примадонну поздравили Владимир Винокур, Игорь Крутой и другие отечественные знаменитости.
Народная артистка 15 апреля отмечает день рождения, в связи с чем в социальных сетях ее поспешили поздравить многие коллеги и звездные друзья. Одним из первых оказался Филипп Киркоров, который назвал Примадонну “своей Музой” и опубликовал ее снимок на своей странице в Instagram. В собственном микроблоге также отметился Владимир Винокур, поздравивший звезду от всей семьи и пожелавший ей здоровья. Теплые поздравления Алле Пугачевой озвучил Александр Петров, который назвал ее “магическим человеком”. Игорь Крутой отметил, что для Примадонны “нет ничего невозможного”.
Свои поздравления Алле Пугачевой опубликовала Ирина Нельсон, а также пожелания артистке высказали многочисленные поклонники.
Народная артистка 15 апреля отмечает день рождения, в связи с чем в социальных сетях ее поспешили поздравить многие коллеги и звездные друзья. Одним из первых оказался Филипп Киркоров, который назвал Примадонну “своей Музой” и опубликовал ее снимок на своей странице в Instagram. В собственном микроблоге также отметился Владимир Винокур, поздравивший звезду от всей семьи и пожелавший ей здоровья. Теплые поздравления Алле Пугачевой озвучил Александр Петров, который назвал ее “магическим человеком”. Игорь Крутой отметил, что для Примадонны “нет ничего невозможного”.
Свои поздравления Алле Пугачевой опубликовала Ирина Нельсон, а также пожелания артистке высказали многочисленные поклонники.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:17