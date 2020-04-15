Военные экперты назвали Су-34 одним из самых передовых сверхзвуковых самолетов в российских ВКС





Обозреватель боевой техники Виктор Литовкин утверждает, что дальность полета Су-34 превосходит большинство представленных в мире летательных аппаратов. Продолжительность нахождения в воздухе "ограничена только физической выдержкой летчика". Более того, специалист называет самолет уникальным из-за сочетания функций "истребителя, штурмовика и фронтового бомбардировщика". Подобные характеристики позволяют пилоту уничтожать воздушные, наземные, а также надводные цели.Удивительным можно назвать необычный уровень комфорта для военного самолета: на борту есть микроволновая печь, кондиционер, система электромассажа сидений, и даже биотуалет. Военнослужащие уже успели испытать инновационный истребитель-бомбардировщик во время учений по материально-техническому обеспечению в августе 2019 года. Тогда около 12 боевых единиц Су-34 успешно приземлились на строящуюся магистраль Европа — Западный Китай в Республике Татарстан.