«Моя Муза и Вдохновение»: Киркоров поздравил Пугачеву с 71-летием

15 апреля Примадонна отечественной эстрады отмечает день рождения. Так как объявленный в стране карантин не дает возможности устроить по этому случаю пышное торжество, праздник Алла Пугачева проведет в узком семейном кругу. Однако это никак не помешает ее многочисленным фанатам, коллегам, друзьям и родным поздравлять певицу посредством размещения соответствующих постов в соцсетях, а также через личные сообщения.Так одним из первых, кто поздравил Пугачеву с праздником, стал ее бывший супруг Филипп Киркоров. Эстрадный исполнитель разместил на своей странице в Instagram снимок, на котором изображен сам, и огромный портрет его экс-возлюбленной. Кадр сделан на одном из концертов артиста, что можно понять по оригинальному сценическому костюму звезды, украшенному крыльями.Фото Филипп Киркоров подписал достаточно лаконично, но при этом очень трогательно: «С Днем рождения, моя Муза и Вдохновение». К поздравлениям в адрес Аллы Пугачевой тут же подключились и многочисленные фолловеры певца, пожелавшие знаменитости здоровья, долголетия и любви.