Врач Екатерина Васильева: "Частое мытье рук провоцирует появление бородавок и экземы"





Как указала медик, в связи с распространением коронавируса люди стали гораздо чаще мыть руки и пользоваться антисептиками, что в итоге может навредить здоровью. В таком случае кожа теряет необходимую жировую прослойку, обеспечивающую ей эластичность, а также защищающую от потери влаги и повреждений. Микротрещины открывают возможность инфекции проникнуть в организм, повышают вероятность развития вирусных заболеваний. Данная процедура грозит аллергической реакцией и может спровоцировать образование бородавок.Медики советуют внимательнее относится к восстановлению кожи, а также пользоваться увлажняющими кремами. Васильева советует несколько раз в день наносить питательный крем.