Врач Екатерина Васильева: "Частое мытье рук провоцирует появление бородавок и экземы"
Врач Екатерина Васильева предупредила о негативных последствиях для человека частого мытья рук. Это способно спровоцировать образование бородавок и экземы.
Как указала медик, в связи с распространением коронавируса люди стали гораздо чаще мыть руки и пользоваться антисептиками, что в итоге может навредить здоровью. В таком случае кожа теряет необходимую жировую прослойку, обеспечивающую ей эластичность, а также защищающую от потери влаги и повреждений. Микротрещины открывают возможность инфекции проникнуть в организм, повышают вероятность развития вирусных заболеваний. Данная процедура грозит аллергической реакцией и может спровоцировать образование бородавок.
Медики советуют внимательнее относится к восстановлению кожи, а также пользоваться увлажняющими кремами. Васильева советует несколько раз в день наносить питательный крем.
Как указала медик, в связи с распространением коронавируса люди стали гораздо чаще мыть руки и пользоваться антисептиками, что в итоге может навредить здоровью. В таком случае кожа теряет необходимую жировую прослойку, обеспечивающую ей эластичность, а также защищающую от потери влаги и повреждений. Микротрещины открывают возможность инфекции проникнуть в организм, повышают вероятность развития вирусных заболеваний. Данная процедура грозит аллергической реакцией и может спровоцировать образование бородавок.
Медики советуют внимательнее относится к восстановлению кожи, а также пользоваться увлажняющими кремами. Васильева советует несколько раз в день наносить питательный крем.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:04