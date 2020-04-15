Настя Ивлеева раскритиковала Самойлову и Муцениеце за разводы напоказ





Телеведущая раскритиковала некоторых знаменитостей, рассказывающих общественности о проблемах в личной жизни, однако не переходила при этом на личности. Недавно фанаты Насти Ивлеевой поинтересовались, почему она не размещает в Instagram новые снимки со своим супругом Элджеем, предположив расставание пары. Звезда Youtube ушла от ответа, дав понять, что предпочитает не обсуждать подобные темы и не любит, когда так поступают другие люди. Своим резким высказыванием она пристыдила некоторых представительниц шоу-бизнеса за публичные разводы и разборки со своими избранниками.В последнее время многие российские знаменитости начали делиться с поклонниками своими проблемами в семье. За счет этого они становятся более популярными и увеличивают заработки. К числу таких персон относятся Оксана Самойлова, Ольга Бузова и Агата Муцениеце.