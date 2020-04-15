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Настя Ивлеева раскритиковала Самойлову и Муцениеце за разводы напоказ

Настя Ивлеева во время разговора с фолловерами объяснила, что не любит выносить на публику свою личную жизнь. Таким образом многие поняли, что блогер не поддерживает Оксану Самойлову и Агату Муцениеце за разводы напоказ.
Настя Ивлеева раскритиковала Самойлову и Муцениеце за разводы напоказ

Телеведущая раскритиковала некоторых знаменитостей, рассказывающих общественности о проблемах в личной жизни, однако не переходила при этом на личности. Недавно фанаты Насти Ивлеевой поинтересовались, почему она не размещает в Instagram новые снимки со своим супругом Элджеем, предположив расставание пары. Звезда Youtube ушла от ответа, дав понять, что предпочитает не обсуждать подобные темы и не любит, когда так поступают другие люди. Своим резким высказыванием она пристыдила некоторых представительниц шоу-бизнеса за публичные разводы и разборки со своими избранниками.

В последнее время многие российские знаменитости начали делиться с поклонниками своими проблемами в семье. За счет этого они становятся более популярными и увеличивают заработки. К числу таких персон относятся Оксана Самойлова, Ольга Бузова и Агата Муцениеце.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:00

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