Российские производители предложили вернуть продуктовые карточки





От имени производителей обращение подписано главой Национальной мясной ассоциации Сергеем Юшиным, президентом Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрием Кацнельсоном, руководителем Национального союза производителей молока Артемом Беловым, а также их коллегами, представляющими иные профессиональные объединения. В заявлении предлагается рассмотреть возможность возвращения к проекту Минпромторга, в котором предполагается обеспечение россиян, имеющих низкие доходы, продуктовыми карточками.В их число вошли лица, потерявшие роботу или доход вследствие пандемии коронавируса. Инициаторы призывают каждый месяц раздавать карточки на сумму около десяти тысяч рублей, чтобы финансово поддержать десять миллионов россиян, оказавшихся в затруднительном финансовом положении. На этот проект в период с мая по декабрь текущего года, по подсчетам авторов заявления, нужно будет 800 миллиардов рублей.Инициаторы отметили необходимость поддержки спроса на продукцию, производимую отечественными предприятиями, для сохранения наибольшего количества рабочих мест.