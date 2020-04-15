Телеведущий Павел Астахов возвращается на телевидение спустя 10 лет

Павел Астахов вернулся в телепроект под названием «По делам несовершеннолетних». Эта программа, известная многим зрителям, начнет выходить в эфир по будням с 20 апреля. Адвокат рассказал, что им предстоит разбирать непростые ситуации, в которых могут оказаться дети. Поэтому телеведущий призвал не судить, не обвинять и не наказывать участников. Как он отметил, подростки, которые преступили черту, нуждаются в поддержке и помощи. Павлу Астахову предстоит донести гостям проекта, что закон – это их защитник, который не так сложно соблюдать.Впервые рейтинговое шоу, которое было основано на реальных историях зрителей, вышло на экраны в 2011 году. Павел Астахов тогда выступил в роли адвоката проекта и оставался «в тени», а ведущей была его коллега Виктория Данильченко. Государственный деятель обратился к поклонникам, а также будет ждать их письма, которые могут стать сюжетами для обновленной версии проекта.