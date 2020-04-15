Великая среда 2020: Защита от нечисти и подготовка к Пасхе в карантинном режиме





Пандемия коронавируса внесла свои коррективы не только в будни, но и в праздники. В связи с ограничениями, введенными для стабилизации ситуации и замедления распространения вируса, посещение церквей и храмов в период Страстной недели запрещено, поэтому посмотреть службу можно только «виртуально». Для верующих будут проходить трансляции по телевидению и через интернет. Освящение яств в этом году не является возможным.В Великую среду православные соблюдают строгий пост – верующие придерживаются сухоядения, а также вспоминают о покаянии грешницы, помазавшей миром Иисуса Христа. Кроме того, в этот день положено думать и о поступке Иуды, который решился на предательство. На Руси верили, что в Страстную неделю по земле особенно активно гуляет нечисть, и поэтому необходимо проводить ритуалы, призванные защитить людей от зла. Так как Великая среда была связана с образом покаявшейся грешницы, то и все недоброе у предков также ассоциировалось с женским началом. Именно поэтому наибольшее количество запретов в этот день имело отношение к слабому полу.Женщинам возбранялось громко говорить, выходить из дома, надевать праздничную одежду и даже смеяться. За нарушение этих запретов ждало серьезное наказание, поэтому их старались придерживаться. Кроме того, нельзя было заниматься рукоделием, а при приготовлении пищи – пробовать ее. Единственное, чему представительницы женского пола должны были посвятить время - это молитва, работа над избавлением от греховных помыслов и молчание.Что касается работы по дому, то в отношении подготовки к Пасхе ограничений не было. Здесь все шло своим чередом: хозяева убирались в своих домах, закупали продукты для приготовления праздничных яств, а также готовили все необходимое для росписи пасхальных яиц. Кроме того, в среду вечером было принято ставить опару для куличей, выпечкой которых занимались уже в четверг.