У Даны Борисовой в период карантина накопилась гора грязной посуды





Знаменитость пожаловалась на «лающий» кашель, появившийся после возвращения из Праги, где она была вместе с дочерью. Дана Борисова испугалась, что могла подхватить коронавирус, поскольку была на одном мероприятии со Львом Лещенко. По словам светской львицы, он уже тогда сильно кашлял. Блондинка продемонстрировала в новом сюжете, как она живет в период карантина, и попросила провести для нее еще один тест. На опубликованных кадрах в Instagram можно заметить гору грязной посуды в раковине.Тем не менее Борисова узнала, что COVID-19 у нее нет, и очень этому обрадовалась. В самоизоляции представительница шоу-бизнеса находится одна, так как ее 12-летняя наследница после очередного конфликта решила жить со свекровью. Кроме этого, домашний питомец телеведущей – шпиц – страдает от пневмонии.Заявление Стаса Михайлова о том, что он вылечился от коронавируса, спровоцировало волну паники среди звезд. В последнее время от пневмонии лечились Максим Виторган, Игорь Николаев и Людмила Нарусова. Также в больнице сейчас находятся Надежда Бабкина и Александр Васильев.