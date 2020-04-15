Диетолог Маргарита Королева включила квашеную капусту в число лучших продуктов для улучшения иммунитета





Маргарита Королева напомнила, что квашеная капуста является дешевым и доступным продуктом, который богат витаминами и пробиотиками. Они помогают укрепить иммунитет и повысить устойчивость организма вирусам. За счет ферментации капуста приумножает витамин C, снабжая им организм, а также оздоравливает ЖКТ. По своим качествам эта закуска находится на одном уровне с имбирем и лимоном. Особенно полезной она становится весной, когда человек уязвим перед вирусами, теряя защиту от агрессивной внешней среды.Диетолог рекомендует употреблять продукт в умеренном количестве и в сочетании с источником белка, которым выступает птица или рыба. Им также могут быть бобовые, зерновые, орехи, зелень и овощи. Эти гарниры способствуют усвоению полезных микроэлементов.