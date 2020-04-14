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Айза Анохина о материнстве: «Я надеюсь успеть еще родить девочку»

Айза Анохина, которая только недавно заявила о разводе со вторым супругом, высказалась по поводу материнства. Как призналась бизнесвумен, она надеется «успеть еще родить девочку».
Айза Анохина о материнстве: «Я надеюсь успеть еще родить девочку»

Бывшая супруга Гуфа прекрасно понимает, что в ее нынешнем положении вопрос рождения третьего ребенка – не на повестке дня, но надеется, что в будущем обстоятельства позволят испытать радость материнства еще раз. При этом Анохиной, которая уже воспитывает двоих сыновей, хотелось бы стать матерью девочки.

Как призналась хип-хоп-исполнительница, мальчиков она считает более нежными детьми, но опыт воспитания девочки также имеет свои преимущества, хотя сыновья дают женщине больший временной отрезок для самореализации в качестве матери, так как позже взрослеют. Девочки наоборот, слишком быстро становятся самостоятельными и в родительской поддержке нуждаются меньше. О таких особенностях воспитания с Айзой Анохиной поделились ее подруги, имеющие подобный опыт материнства.

Пока что в личной жизни бизнесвумен все нестабильно, а официально развод с Дмитрием Анохиным еще даже не оформлен, поэтому ее рассуждения о рождении дочери чисто гипотетические. Однако звезда все чаще намекает на наличие нового ухажера и, возможно, именно он станет отцом третьего ребенка.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 23:00

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