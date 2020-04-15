Ученые: Фламинго любят собираться «компанией друзей»





Специалисты отмечают, что результаты исследования, длившегося на протяжении пяти лет, показали непростое устройство общества фламинго, сформировавшееся не случайно, а из длительных «товарищеских отношений». Птицы проводят время не только со своей парой, а собираются «компаниями друзей», насчитывающими 3-4 особи. Они также могут избегать конкретных сородичей, с которыми не ладят. Эти особи характеризуются долгой продолжительностью жизни, некоторые из них пребывают в WWT Slimbridge с 1960 года. Исследователи отмечают стабильность «дружеских» отношений между фламинго на протяжении многих лет.По мнению ученых, результаты исследования помогут содержать фламинго в специальных центрах. Во время перемещения птиц между зоопарками не следует разделять особей, находящихся в «товарищеских» отношениях.