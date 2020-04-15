Евгений Комаровский : "Радиоактивное и ультрафиолетовое излучение не способствует борьбе с COVID-19"
Врач-педиатр Евгений Комаровский на видео-хостинге YouTube рассказал о том, что радиоактивное излучение не способствует борьбе с коронавирусом. Он также акцентировал внимание на риске развития онкологии из-за влияния ультрафиолета на кожу.
Евгений Комаровский в связи с распространением коронавируса отвечает на самые популярные и интересующие его поклонников вопросы. Читатели поинтересовались, способно ли радиоактивное или ультрафиолетовое излучение убить вирус в организме человека. Врач-педиатр отметил: единственное, что поможет при борьбе с коронавирусной инфекцией это крепкий иммунитет, способный самостоятельно справиться с заболеванием.
Он также добавил, сейчас не имеет смысла загорать под солнцем, так как это в итоге может привести к неприятным последствиям. Также не стоит увлекаться использованием бактерицидной лампы, поскольку при наличии вируса в организме человека это абсолютно бесполезно.
Евгений Комаровский в связи с распространением коронавируса отвечает на самые популярные и интересующие его поклонников вопросы. Читатели поинтересовались, способно ли радиоактивное или ультрафиолетовое излучение убить вирус в организме человека. Врач-педиатр отметил: единственное, что поможет при борьбе с коронавирусной инфекцией это крепкий иммунитет, способный самостоятельно справиться с заболеванием.
Он также добавил, сейчас не имеет смысла загорать под солнцем, так как это в итоге может привести к неприятным последствиям. Также не стоит увлекаться использованием бактерицидной лампы, поскольку при наличии вируса в организме человека это абсолютно бесполезно.