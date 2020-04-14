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Анфиса Чехова пожаловалась на громкого «личного тренера»

Во время карантина Анфиса Чехова не дает себе скучать и расслабляться. Недавно ведущая в Instagram пожаловалась на громкого «личного тренера», которым оказался ее бульдог Картошка.

Анфиса Чехова пожаловалась на громкого «личного тренера»


Анфиса Чехова показала подписчикам, как проходят ее тренировки. Как отметила знаменитость, у нее очень строгий «наставник» и «чуть что не так, то сразу облает». На видео запечатлено, как ведущая выполняет упражнения, а французский бульдог бегает вокруг нее.

Также Анфиса Чехова рассказала, что для ЕМS тренировок она использует специальный костюм. В этот комбинезон встроены провода и электродные подушки, а на боку закреплен блок питания. Поэтому он так полнит свою хозяйку, а объем также прибавляет горизонтальная съемка. Телеведущая пошутила, что если подписчикам нравится думать, что она прибавила в весе, артистка им не запрещает. Может это занятие поднимет кому-то настроение на карантине.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:00

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