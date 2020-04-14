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Людмила Артемьева будет сниматься в седьмом сезоне «Сватов»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что зрители не увидят в седьмом сезоне «Сватов» актрису Людмилу Артемьеву. Коллеги артистки Анна Кошмал и Федор Добронравов заявили, что исполнительница роли Ольги Ковалевой будет сниматься в этом проекте.

Людмила Артемьева будет сниматься в седьмом сезоне «Сватов»


По предположению Татьяны Кравченко, актрису мог не устроить гонорар, который ей предложили за съемки в новом сезоне популярного сериала. Знаменитость отметила, что в «Сватах» будут все любимые актеры. Кроме этого, Федор Добронравов успокоил поклонников сериала, что Николай Добрынин тоже никуда не денется. Ранее журналисты писали о том, что актеру надоела роль алкоголика Митяя.

Исполнитель роли Ивана Будько уверяет, что седьмой сезон запомнится всем своей необычной идеей. Известно, что бабушки и дедушки будут выдавать замуж любимую внучку. Федор Добронравов пообещал, что будет очень интересно, но секреты проекта раскрывать не стал. На данный момент съемки нового сезона приостановлены из-за вспышки коронавируса в мире.

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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:53

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