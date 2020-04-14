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Ученые : Коронавирус способен вызвать два типа пневмонии

Международная группа ученых провела исследования, в ходе которых пришла к выводу, что COVID-19 может вызывать два разных типа пневмонии. Они определили их как два фенотипа — L и H, требующих разное лечение.

Несмотря на то, что у многих пациентов коронавирус имеет легкую форму, в отдельных случаях возникает тяжелая пневмония, требующая интенсивную терапию, к примеру, подключение к аппарату ИВЛ. Новое исследование показывает, сложные эпизоды коронавирусной инфекции необходимо разделять на две разные группы и лечить по-разному. Специалисты рассмотрели свой опыт лечения коронавируса, а также изучили необходимую литературу.

Благодаря этому они смогли определить основные признаки заболевания. Наиболее яркой является тяжелая гипоксемия - уменьшение уровня кислорода в крови. В частности, у разных пациентов данный симптом может дополняться другими признаками. К примеру, некоторые больные ощущают одышку, а другие - нет. Данное заключение привело к тому, что эксперты предложили разделить коронавирус на два фенотипа — L и H. Их отличие в весе легких и реакции на кислород. Поэтому специалисты также рекомендуют разное лечение. Компьютерная томография помогает отличать пациентов с L- и H-формами заболевания. Учёные полагают, такие данные способные увеличить выживаемость инфицированных людей.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:45

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