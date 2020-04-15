Психологи назвали 7 вещей, с которыми приходится смириться во время похода в детскую поликлинику





Чтобы избежать очередей, специалисты рекомендуют всегда распечатывать талон онлайн-записи и входить в кабинет врача в свое время вместе с желающими «просто спросить», не пропускать никого, говоря, что нужно быстро зайти, чтобы успеть в другое место. Для предотвращения получения в коридоре бесплатного бонуса в виде советов об уходе за ребенком от «опытных» мам, эксперты советуют создать видимость пристального наблюдения за поведением своего чада и с благодарностью отказаться от сторонних рекомендаций.Чтобы минимизировать контакт с инфекциями, следует надевать на ребенка маску и по возможности не позволять ему общаться с другими детьми. После возвращения домой нужно тщательно вымыть руки с мылом и промыть нос. В случае наличия претензий от педиатра о несоответствии параметров ребенка (особенно это касается детей до года) данным таблицы, не нужно расстраиваться, а следует посмотреть на данные ВОЗ и знать, что каждый ребенок индивидуален и развивается по-разному.Если возникает необходимость в определенной консультации или обследовании, а на него невозможно попасть в течение длительного времени, следует попросить направление в другую поликлинику или больницу, или обратиться в платное медучреждение. В случае назначения доктором препаратов «на всякий случай», специалисты рекомендуют проверять показания по книгам или проконсультироваться с другим доктором о необходимости приема ребенком таких лекарств. Чтобы избежать потери медицинской карты или содержащихся в ней анализов, следует скопировать результаты важных обследований и хранить сертификат о прививках.