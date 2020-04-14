Мария Шукшина после посещения храма с сыном Макаром призвала поклонников задуматься о ситуации в мире

По словам Марии Шукшиной, человек, который является внимательным и духовно-развитым, не будет закрывать глаза на сложившуюся ситуацию. Актриса отметила, что не стоит искать в этом «мирские причины. Она считает, что коронавирус был послан Богом, как война или другая беда. Однако это не только наказание для человечества, но и попытка его вразумить.Фолловеры сравнили Марию Шукшину и ее сына Макара с «ангелами», которые находятся «под покровом божьим»». В комментариях актрисе и ее семье пожелали благословения и здоровья.У Марии Шукшиной четверо детей и двое внуков. Дочь Анна появилась на свет в 1989 году в браке с Артемом Трегубенко, который был переводчиком. Сына Макара артистка родила в 1998 году от бизнесмена Алексея Касаткина. Также многодетная мать воспитывает 14-летних близнецов Фоку и Фому, которые появились на свет во время гражданского брака с предпринимателем Борисом Вишняковым.