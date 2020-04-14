АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.54 USD 73.52
Курс валют на 14.04.2020

Мария Шукшина после посещения храма с сыном Макаром призвала поклонников задуматься о ситуации в мире

В своем микроблоге Instagram Мария Шукшина показала снимок со старшим сыном Макаром, который был сделан во время посещения храма. В период карантина артистка призвала своих поклонников задуматься о том, что происходит на данный момент в мире.

Мария Шукшина после посещения храма с сыном Макаром призвала поклонников задуматься о ситуации в мире


По словам Марии Шукшиной, человек, который является внимательным и духовно-развитым, не будет закрывать глаза на сложившуюся ситуацию. Актриса отметила, что не стоит искать в этом «мирские причины. Она считает, что коронавирус был послан Богом, как война или другая беда. Однако это не только наказание для человечества, но и попытка его вразумить.

Фолловеры сравнили Марию Шукшину и ее сына Макара с «ангелами», которые находятся «под покровом божьим»». В комментариях актрисе и ее семье пожелали благословения и здоровья.

У Марии Шукшиной четверо детей и двое внуков. Дочь Анна появилась на свет в 1989 году в браке с Артемом Трегубенко, который был переводчиком. Сына Макара артистка родила в 1998 году от бизнесмена Алексея Касаткина. Также многодетная мать воспитывает 14-летних близнецов Фоку и Фому, которые появились на свет во время гражданского брака с предпринимателем Борисом Вишняковым.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Надеюсь, это никого не напугало»: Варнава рассекретила содержимое своей…
Людмила Артемьева будет сниматься в седьмом сезоне…
Ученые : Коронавирус способен вызвать два типа…
Мария Шукшина после посещения храма с сыном Макаром призвала поклонников задуматься о ситуации в…
«Кушаем мы здесь хорошо»: Майя Донцова набрала лишний вес на…
«Я лишен вообще всего»: Боярский рассказал, как адаптируется к…
«Его жизнь усложняется»: Принцу Гарри трудно адаптироваться к смене образа…
Актриса Равшана Куркова на карантине соскучилась по летним…
Раскопки в Назарете подтвердили библейские истории об Иисусе…
«Дана взялась за старое»: Таролог Кинжинов рассказал о проблемах…
Учёные смогли выделить новое вещество для лечения сахарного…
Психологи рассказали об американских методах воспитания, которые другим людям трудно…
Новый «состоятельный жених» Лолиты оказался известным…
Специалисты компании CheckPoint выявили вредоносные программы на…
«Она ко мне расположена»: Блюменкранц познакомился с матерью Анны…
Максим Галкин показал, как его дети убирают двор на…
Депутаты Госдумы приняли закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3…
Итальянскую певицу подозревают в занесении COVID-19 в Большой…
Ученые раскрыли тайну бактерии, вызывающей пародонтит и разрушающей…
Мать Тимати осудила людей за слабоволие в период…
Бразильские ученые отменили испытания хлорохина против коронавируса из-за смерти…
Бари Алибасов-младший рассказал об окончании «пика интеллекта»…
Названы характеристики гибридного ноутбука Microsoft Surface Book…
Анастасия Волочкова назвала ситуацию с распространением COVID-19…
DARPA разрабатывает специальный имплант для…
Заразившийся коронавирусом Александр Васильев рассказал о состоянии Надежды…
Самой популярной композицией десятилетия оказалась песня «Happy» Фаррелла…
Московских таксистов будут лишать работы, если они не проверят у пассажира…
Просмотреть все новости