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«Кушаем мы здесь хорошо»: Майя Донцова набрала лишний вес на Сейшелах

Майя Донцова призналась, что набрала лишний вес за время пребывания на Сейшелах. Виной тому, по словам участницы «Дома-2», хорошее, но калорийное питание на отдыхе.

Фолловеры страницы Майи Донцовой в Instagram все чаще отмечают, что их любимица не ограничивает себя в еде, будучи на отдыхе. Это трудно не заметить, так как участница телестройки публикует, по большей части, фото в купальнике или легких коротких платьях.

Донцова не стала отрицать тот факт, что набрала лишний вес за время пребывания на Сейшелах. По словам жены Алексея Купина, она и сама начала задумываться о необходимости «ограничить себя в калорийной еде». Однако в успехе этой затеи участница «Дома-2» сомневается, так как питается на островах хорошо, и отказывать себе в этом удовольствии звезде телестройки тяжело. Кроме того, Майя Донцова отметила, что из-за влажности и жары лицо опухает, создавая иллюзию набранных килограммов, поэтому все не так плохо, как кажется.

К тому же, набор веса звезде «Дома-2» только на пользу, ведь она с супругом решительно настроена родить ребенка. Для этого, по рекомендации специалистов из центра планирования беременности, Донцова должна поправиться, так что с поставленной задачей супруга Купина успешно справляется.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:25

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