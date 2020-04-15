Специалисты назвали Топ-10 лучших электромобилей 2020 года
Электромобили всё больше завоёвывают внимание автолюбителей. Благодаря этому автопроизводители решили выпустить новые модели для расширения выбора.
Модель Y компании Tesla оборудуют 66 кубическими футами грузового пространства, полным приводом, запасом хода в 300 миль, а также добавят семь передач. Кроссовер Volvo XC40 имеет 400 лошадиных сил, развивает скорость в 100 км/ч меньше, чем за 5 с. Аккумулятор заряжается до 80% за 40 минут. Запас хода – 200 миль. Под капотом BMW iX3 имеется 286 лошадиных сил, есть уникальная батарея. Стоит отметить, в трансмиссии есть большое количество компонентов, которые собраны в аккуратные модули-облегчения автомобиля. Polestar 2 - электрический седан, оборудованный системой электропривода мощностью 408 лошадиных сил и запасом хода в 275 миль.
Audi находится на стадии разработки электрически управляемой, Quattro-оборудованной модели, в комплектацию которой войдёт E-Tron Sportback. MINI Cooper SE обладает 184 лошадиными силами, берёт разгон до 100 км/ч за 7,3 с. Аккумулятор автомобиля можно зарядить до 80% за 35 минут. Запас хода – 150 миль. Mustang Mach имеет ультрасовременную кабину, уникальный внешний вид и разгон до 100 км/ч за 3 с, 460 лошадиных сил.
BMW i4 получил компактную и энергоэффективную систему управления аккумулятором и приводом, кузов автомобиля демонстрирует фирменные черты BMW Gran Coupe, выделяя машину среди других. VW ID.4 является электрическим внедорожником, имеющим 300 лошадиных сил. Судя по всему, разработчики новой модели вдохновились ID Crozz 2017 года. Mazda MX-30 представляет собой кроссовер, который имеет, согласно утверждению производителя, изысканный стиль. Его оборудуют новыми электронными шасси Mazda, которые поддерживают функцию G-Vectoring Control Plus. Об этом сообщает newinform.com.
Модель Y компании Tesla оборудуют 66 кубическими футами грузового пространства, полным приводом, запасом хода в 300 миль, а также добавят семь передач. Кроссовер Volvo XC40 имеет 400 лошадиных сил, развивает скорость в 100 км/ч меньше, чем за 5 с. Аккумулятор заряжается до 80% за 40 минут. Запас хода – 200 миль. Под капотом BMW iX3 имеется 286 лошадиных сил, есть уникальная батарея. Стоит отметить, в трансмиссии есть большое количество компонентов, которые собраны в аккуратные модули-облегчения автомобиля. Polestar 2 - электрический седан, оборудованный системой электропривода мощностью 408 лошадиных сил и запасом хода в 275 миль.
Audi находится на стадии разработки электрически управляемой, Quattro-оборудованной модели, в комплектацию которой войдёт E-Tron Sportback. MINI Cooper SE обладает 184 лошадиными силами, берёт разгон до 100 км/ч за 7,3 с. Аккумулятор автомобиля можно зарядить до 80% за 35 минут. Запас хода – 150 миль. Mustang Mach имеет ультрасовременную кабину, уникальный внешний вид и разгон до 100 км/ч за 3 с, 460 лошадиных сил.
BMW i4 получил компактную и энергоэффективную систему управления аккумулятором и приводом, кузов автомобиля демонстрирует фирменные черты BMW Gran Coupe, выделяя машину среди других. VW ID.4 является электрическим внедорожником, имеющим 300 лошадиных сил. Судя по всему, разработчики новой модели вдохновились ID Crozz 2017 года. Mazda MX-30 представляет собой кроссовер, который имеет, согласно утверждению производителя, изысканный стиль. Его оборудуют новыми электронными шасси Mazda, которые поддерживают функцию G-Vectoring Control Plus. Об этом сообщает newinform.com.
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 04:00