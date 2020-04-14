АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.54 USD 73.52
Курс валют на 14.04.2020

«Я лишен вообще всего»: Боярский рассказал, как адаптируется к карантину

Михаил Боярский признался, что на время карантина он лишился всех своих любимых занятий, поэтому ему приходится адаптироваться к нынешней ситуации. Во время пандемии коронавируса актер не включает телевизор, так у него «время для другого».

«Я лишен вообще всего»: Боярский рассказал, как адаптируется к карантину


Артист пожаловался, что он лишился занятий спортом, киносъемок и театра. Поэтому ему, как и многим россиянам, приходится приспосабливаться к режиму самоизоляции. Боярский убежден, что когда-то все встанет на свои места. На данный момент нужно не поддаваться панике и запастись терпением. Ему, как большому любителю футбола, не хватает этого вида спорта. Актер не видит ничего зазорного в том, чтобы иногда пересматривать старые матчи. Это дает положительный заряд бодрости, который так необходим в современных реалиях.

По словам Михаила Боярского, он старается проводить свободное время с женой, детьми и внуками. Кроме этого, артист заметил, что не суетится, как раньше. Как отметил актер, он «не летает по земному шару», поэтому эти перемены только радуют.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Шукшина после посещения храма с сыном Макаром призвала поклонников задуматься о ситуации в…
«Кушаем мы здесь хорошо»: Майя Донцова набрала лишний вес на…
«Я лишен вообще всего»: Боярский рассказал, как адаптируется к…
«Его жизнь усложняется»: Принцу Гарри трудно адаптироваться к смене образа…
Актриса Равшана Куркова на карантине соскучилась по летним…
Раскопки в Назарете подтвердили библейские истории об Иисусе…
«Дана взялась за старое»: Таролог Кинжинов рассказал о проблемах…
Учёные смогли выделить новое вещество для лечения сахарного…
Психологи рассказали об американских методах воспитания, которые другим людям трудно…
Новый «состоятельный жених» Лолиты оказался известным…
Специалисты компании CheckPoint выявили вредоносные программы на…
«Она ко мне расположена»: Блюменкранц познакомился с матерью Анны…
Максим Галкин показал, как его дети убирают двор на…
Депутаты Госдумы приняли закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3…
Итальянскую певицу подозревают в занесении COVID-19 в Большой…
Ученые раскрыли тайну бактерии, вызывающей пародонтит и разрушающей…
Мать Тимати осудила людей за слабоволие в период…
Бразильские ученые отменили испытания хлорохина против коронавируса из-за смерти…
Бари Алибасов-младший рассказал об окончании «пика интеллекта»…
Названы характеристики гибридного ноутбука Microsoft Surface Book…
Анастасия Волочкова назвала ситуацию с распространением COVID-19…
DARPA разрабатывает специальный имплант для…
Заразившийся коронавирусом Александр Васильев рассказал о состоянии Надежды…
Самой популярной композицией десятилетия оказалась песня «Happy» Фаррелла…
Московских таксистов будут лишать работы, если они не проверят у пассажира…
«Хотим гулять и гуляем»: Анастасия Уколова «сцепилась» с нарушителями…
ВОЗ: "На данный момент пик пандемии COVID-19 в мире…
Асада ждет серьезная конкурентная борьба за пост президента Сирии в 2021…
Просмотреть все новости