«Я лишен вообще всего»: Боярский рассказал, как адаптируется к карантину
Михаил Боярский признался, что на время карантина он лишился всех своих любимых занятий, поэтому ему приходится адаптироваться к нынешней ситуации. Во время пандемии коронавируса актер не включает телевизор, так у него «время для другого».
Артист пожаловался, что он лишился занятий спортом, киносъемок и театра. Поэтому ему, как и многим россиянам, приходится приспосабливаться к режиму самоизоляции. Боярский убежден, что когда-то все встанет на свои места. На данный момент нужно не поддаваться панике и запастись терпением. Ему, как большому любителю футбола, не хватает этого вида спорта. Актер не видит ничего зазорного в том, чтобы иногда пересматривать старые матчи. Это дает положительный заряд бодрости, который так необходим в современных реалиях.
По словам Михаила Боярского, он старается проводить свободное время с женой, детьми и внуками. Кроме этого, артист заметил, что не суетится, как раньше. Как отметил актер, он «не летает по земному шару», поэтому эти перемены только радуют.
Артист пожаловался, что он лишился занятий спортом, киносъемок и театра. Поэтому ему, как и многим россиянам, приходится приспосабливаться к режиму самоизоляции. Боярский убежден, что когда-то все встанет на свои места. На данный момент нужно не поддаваться панике и запастись терпением. Ему, как большому любителю футбола, не хватает этого вида спорта. Актер не видит ничего зазорного в том, чтобы иногда пересматривать старые матчи. Это дает положительный заряд бодрости, который так необходим в современных реалиях.
По словам Михаила Боярского, он старается проводить свободное время с женой, детьми и внуками. Кроме этого, артист заметил, что не суетится, как раньше. Как отметил актер, он «не летает по земному шару», поэтому эти перемены только радуют.
Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:19