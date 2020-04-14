«Я лишен вообще всего»: Боярский рассказал, как адаптируется к карантину

Артист пожаловался, что он лишился занятий спортом, киносъемок и театра. Поэтому ему, как и многим россиянам, приходится приспосабливаться к режиму самоизоляции. Боярский убежден, что когда-то все встанет на свои места. На данный момент нужно не поддаваться панике и запастись терпением. Ему, как большому любителю футбола, не хватает этого вида спорта. Актер не видит ничего зазорного в том, чтобы иногда пересматривать старые матчи. Это дает положительный заряд бодрости, который так необходим в современных реалиях.По словам Михаила Боярского, он старается проводить свободное время с женой, детьми и внуками. Кроме этого, артист заметил, что не суетится, как раньше. Как отметил актер, он «не летает по земному шару», поэтому эти перемены только радуют.