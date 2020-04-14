«Его жизнь усложняется»: Принцу Гарри трудно адаптироваться к смене образа жизни

За последние полгода в жизни герцога и герцогини Сассекских произошло так много перемен, что это не могло не отразиться на душевном состоянии главы семьи. Принц Гарри, который с рождения привык следовать определенному и установленному порядку, теперь имеет куда больше свободы, чем когда бы то ни было. Однако подобные вольности несут также необходимость принимать множество решений и нести ответственность за свою семью, не полагаясь на королеву.Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Великобритании в Канаду, а потом перебрались на постоянное место жительства в США. Сейчас семейство живет в своем особняке в Калифорнии и учится быть частью американского социума. Но если бывшей актрисе не привыкать к местному менталитету, то ее супругу адаптироваться к новому подчас трудно.По словам близкой подруги принца Гарри доктора Джейн Гедолл, она не знает, как в будущем сложится карьера наследника принцессы Дианы, но продолжает поддерживать с ним контакт и активно интересуется его достижениями. Также приятельница мужа Меган Маркл считает, что жизнь представителя королевской семьи сейчас усложняется из-за многих факторов, но эта ситуация временная и о ее исходе пока судить рано.