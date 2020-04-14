АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.54 USD 73.52
Курс валют на 14.04.2020

«Его жизнь усложняется»: Принцу Гарри трудно адаптироваться к смене образа жизни

Принцу Гарри трудно адаптироваться к смене образа жизни и переезду в Калифорнию. Об этом сообщила близкая подруга сына принцессы Дианы Джейн Гудолл.

За последние полгода в жизни герцога и герцогини Сассекских произошло так много перемен, что это не могло не отразиться на душевном состоянии главы семьи. Принц Гарри, который с рождения привык следовать определенному и установленному порядку, теперь имеет куда больше свободы, чем когда бы то ни было. Однако подобные вольности несут также необходимость принимать множество решений и нести ответственность за свою семью, не полагаясь на королеву.

Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Великобритании в Канаду, а потом перебрались на постоянное место жительства в США. Сейчас семейство живет в своем особняке в Калифорнии и учится быть частью американского социума. Но если бывшей актрисе не привыкать к местному менталитету, то ее супругу адаптироваться к новому подчас трудно.

По словам близкой подруги принца Гарри доктора Джейн Гедолл, она не знает, как в будущем сложится карьера наследника принцессы Дианы, но продолжает поддерживать с ним контакт и активно интересуется его достижениями. Также приятельница мужа Меган Маркл считает, что жизнь представителя королевской семьи сейчас усложняется из-за многих факторов, но эта ситуация временная и о ее исходе пока судить рано.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Шукшина после посещения храма с сыном Макаром призвала поклонников задуматься о ситуации в…
«Кушаем мы здесь хорошо»: Майя Донцова набрала лишний вес на…
«Я лишен вообще всего»: Боярский рассказал, как адаптируется к…
«Его жизнь усложняется»: Принцу Гарри трудно адаптироваться к смене образа…
Актриса Равшана Куркова на карантине соскучилась по летним…
Раскопки в Назарете подтвердили библейские истории об Иисусе…
«Дана взялась за старое»: Таролог Кинжинов рассказал о проблемах…
Учёные смогли выделить новое вещество для лечения сахарного…
Психологи рассказали об американских методах воспитания, которые другим людям трудно…
Новый «состоятельный жених» Лолиты оказался известным…
Специалисты компании CheckPoint выявили вредоносные программы на…
«Она ко мне расположена»: Блюменкранц познакомился с матерью Анны…
Максим Галкин показал, как его дети убирают двор на…
Депутаты Госдумы приняли закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3…
Итальянскую певицу подозревают в занесении COVID-19 в Большой…
Ученые раскрыли тайну бактерии, вызывающей пародонтит и разрушающей…
Мать Тимати осудила людей за слабоволие в период…
Бразильские ученые отменили испытания хлорохина против коронавируса из-за смерти…
Бари Алибасов-младший рассказал об окончании «пика интеллекта»…
Названы характеристики гибридного ноутбука Microsoft Surface Book…
Анастасия Волочкова назвала ситуацию с распространением COVID-19…
DARPA разрабатывает специальный имплант для…
Заразившийся коронавирусом Александр Васильев рассказал о состоянии Надежды…
Самой популярной композицией десятилетия оказалась песня «Happy» Фаррелла…
Московских таксистов будут лишать работы, если они не проверят у пассажира…
«Хотим гулять и гуляем»: Анастасия Уколова «сцепилась» с нарушителями…
ВОЗ: "На данный момент пик пандемии COVID-19 в мире…
Асада ждет серьезная конкурентная борьба за пост президента Сирии в 2021…
Просмотреть все новости