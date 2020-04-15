«Принц Чарльз никогда не станет королем»: Аналитик снов принцессы Дианы рассказала об ее предсказаниях





Джоан Хэнджер рассказала, что принцесса Диана в одном из снов увидела экс-супруга без головы, и это видение может трактоваться по-разному, это могло означать и «потерю головы» и «забегание вперед» или что-нибудь другое. Аналитик снов отметила, что в случае появления принца Чарльза во снах его экс-возлюбленной, она словно не могла понять его местонахождения и просматривались очевидные проблемы в их отношениях.По мнению Хэнджер, это обозначало потерю личности, когда принцесса Уэльская не понимала, куда ей следует идти и каким будет ее будущее, а также попытки соответствовать ожиданиям окружающих, которые не отвечают действительности. Не так давно появилась информация об одном из главных страхов принцессы Дианы, касающегося ее сыновей. Она боялась, что стремление соответствовать требованиям протокола способны стать причиной ссоры между принцами Уильямом и Гарри.Джоан Хэнджер полагает, что предсказание принцессы Дианы частично сбылось, так как в связи с пандемией коронавируса принц Чарльз самоизолировался. В то же время герцог и герцогиня Кембриджские активизировались и вышли на первый план, исполняя, по сути, главные монархические роли.