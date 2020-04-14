Актриса Равшана Куркова на карантине соскучилась по летним дням

В связи с пандемией коронавируса не только обычные россияне, но и представители шоу-бизнеса вынуждены сидеть дома. Знаменитостям самоизоляция и отсутствие внимания поклонников дается намного тяжелее. Некоторые из них регулярно выходят в прямые эфиры, придумывают проекты, в которых можно себя реализовать удаленно.Равшана Куркова опубликовала архивный снимок, на котором она запечатлена в ярко-малиновом купальнике со светлыми каемками. Волосы актрисы развеваются на ветру, а на фоне прозрачная морская вода. Знаменитость снималась только по пояс, но это только придает изображению пикантности. По словам артистки, она уже мечтает о жарком лете и хочет, чтобы поскорее все закончилось.Фолловеры восхитились красотой Равшаны Курковой и отметили, что у нее внешность 20-летней модели. Многие подписчики завидуют безупречной фигуре актрисы, в которой невозможно найти недостатки.