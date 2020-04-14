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Актриса Равшана Куркова на карантине соскучилась по летним дням

В своем микроблоге Instagram Равшана Куркова призналась фолловерам, что она устала от карантина и соскучилась за жарким летом. Свой пост актриса сопроводила старым фото, на котором она запечатлена в ярком купальнике.

Актриса Равшана Куркова на карантине соскучилась по летним дням


В связи с пандемией коронавируса не только обычные россияне, но и представители шоу-бизнеса вынуждены сидеть дома. Знаменитостям самоизоляция и отсутствие внимания поклонников дается намного тяжелее. Некоторые из них регулярно выходят в прямые эфиры, придумывают проекты, в которых можно себя реализовать удаленно.

Равшана Куркова опубликовала архивный снимок, на котором она запечатлена в ярко-малиновом купальнике со светлыми каемками. Волосы актрисы развеваются на ветру, а на фоне прозрачная морская вода. Знаменитость снималась только по пояс, но это только придает изображению пикантности. По словам артистки, она уже мечтает о жарком лете и хочет, чтобы поскорее все закончилось.

Фолловеры восхитились красотой Равшаны Курковой и отметили, что у нее внешность 20-летней модели. Многие подписчики завидуют безупречной фигуре актрисы, в которой невозможно найти недостатки.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:06

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