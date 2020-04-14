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«Дана взялась за старое»: Таролог Кинжинов рассказал о проблемах Борисовой

Таролог Александр Кинжинов рассказал о проблемах, которые стали вновь актуальны для Борисовой. По словам финалиста «Битвы экстрасенсов», «Дана взялась за старое» и снова принимает запрещенные вещества.
«Дана взялась за старое»: Таролог Кинжинов рассказал о проблемах Борисовой

В последнее время поведение Даны Борисовой говорит само за себя: телеведущая публикует не только неприглядные тайны вроде работы в эскорте и подробности личной жизни, посещая разнообразные ток-шоу, но и шокирует публику странным контентом. Знаменитость записывает Instagram Stories практически обнаженной, говорит что-то нечленораздельное и размещает посты, несущие неоднозначную смысловую нагрузку.

Таролог Александр Кинжинов подтвердил: «Дана взялась за старое». Финалист «Битвы экстрасенсов» уверен, что в жизни телеведущей вновь появились проблемы, которые были актуальны до начала лечения от зависимостей в Таиланде. При этом сама реабилитация дала ощутимый результат и знаменитость действительно некоторое время прожила без алкоголя и наркотиков, однако тяга к ним вернулась, и телезвезда ей поддалась.

Бронзовый призер шоу «Битва экстрасенсов» также отметил, что в ближайшем будущем не видит у Борисовой возможности построить серьезные отношения. Все, что ждет теледиву – это ряд необременительных мимолетных связей, которые ни к чему не приведут. Однако ситуация еще может измениться, если ведущая правильно расставит приоритеты и обратиться за профессиональной помощью, чтобы наконец избавиться от зависимостей и начать жить здорово.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:53

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