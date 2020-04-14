Раскопки в Назарете подтвердили библейские истории об Иисусе Христе





В Библии указано, что в родном городе к Иисусу Христу жители относились недоброжелательно, включая членов его семьи. Директор археологического проекта благодаря проведению раскопок смог раскрыть эту тайну. Оказалось, что люди из Назарета противились принятию римской культуры, а в 70 году нашей эры подняли восстание против империи. При этом, в соседнем городе Сепфорис ситуация обстояла с точностью до наоборот. Местные жители успешно торговали и чеканили монеты. В Назарете отвергали эти ценности, так как считали их «нечистыми».Кен Дарк предполагает, что идея спасения, которую пытался донести Иисус Христос, вызвала негодование у жителей Назарета. Они стремились к тому, чтобы между ними и соседним городом был «воздвигнут» барьер. Кроме этого, горожане не понимали его учение о чистоте религии, так как следовали еврейскому закону.Раскопки показали, что Назарет был значительно больше, чем ученые предполагали ранее. В городе процветало земледелие, а местные жители разбирались в строительстве гробниц и карьеров. Погребения, которое называются «кохим», располагались в скалах, а вход в них закрывали огромными камнями. Ученые предполагают, что в подобной гробнице похоронили Иисуса Христа.