Учёные смогли выделить новое вещество для лечения сахарного диабета





Новое вещество намного приносит намного больше организму, чем соединение акарбозы, входящее в состав современных гипогликемических препаратов, снижающих уровень сахара в крови., - рассказывал участник проекта Александр Калиновский.Учёные также отметили, что получилось синтезировать аналог природного токсина магнификамида. Во время лабораторного эксперимента удалось получить хорошие результаты. В частности, при небольшой дозе токсин способен подавлять активность альфа-амилаз. Специалисты уверены, вещество войдёт в состав препаратов для лечения диабета. Однако на данный момент пока рано думать о разработке лекарства, которое будет массово продаваться в аптеках. Сперва нужно выяснить эффективность и безопасность токсина для организма человека. Вероятно, во время контрольных проверок он станет основой для более эффективных соединений.