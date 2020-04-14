Учёные смогли выделить новое вещество для лечения сахарного диабета
Международная группа учёных синтезировала аналог природного токсина магнификамид, который выделяется из яда морской анемоны Heteractis magnifica. Данное вещество стало основой для лекарств, предназначенных для лечения сахарного диабета.
Новое вещество намного приносит намного больше организму, чем соединение акарбозы, входящее в состав современных гипогликемических препаратов, снижающих уровень сахара в крови. «Морские анемоны являются древними морскими хищниками. В их ядовитом секрете был обнаружен мощный пептид, который способен подавлять активность альфа-амилаз», - рассказывал участник проекта Александр Калиновский.
Учёные также отметили, что получилось синтезировать аналог природного токсина магнификамида. Во время лабораторного эксперимента удалось получить хорошие результаты. В частности, при небольшой дозе токсин способен подавлять активность альфа-амилаз. Специалисты уверены, вещество войдёт в состав препаратов для лечения диабета. Однако на данный момент пока рано думать о разработке лекарства, которое будет массово продаваться в аптеках. Сперва нужно выяснить эффективность и безопасность токсина для организма человека. Вероятно, во время контрольных проверок он станет основой для более эффективных соединений.
Новое вещество намного приносит намного больше организму, чем соединение акарбозы, входящее в состав современных гипогликемических препаратов, снижающих уровень сахара в крови. «Морские анемоны являются древними морскими хищниками. В их ядовитом секрете был обнаружен мощный пептид, который способен подавлять активность альфа-амилаз», - рассказывал участник проекта Александр Калиновский.
Учёные также отметили, что получилось синтезировать аналог природного токсина магнификамида. Во время лабораторного эксперимента удалось получить хорошие результаты. В частности, при небольшой дозе токсин способен подавлять активность альфа-амилаз. Специалисты уверены, вещество войдёт в состав препаратов для лечения диабета. Однако на данный момент пока рано думать о разработке лекарства, которое будет массово продаваться в аптеках. Сперва нужно выяснить эффективность и безопасность токсина для организма человека. Вероятно, во время контрольных проверок он станет основой для более эффективных соединений.