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Новый «состоятельный жених» Лолиты оказался известным альфонсом

Новый «состоятельный и солидный жених» Лолиты Милявской оказался известным альфонсом. Об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов», ссылаясь на достоверные источники.
Новый «состоятельный жених» Лолиты оказался известным альфонсом

Спустя некоторое время после объявлении о разводе с пятым супругом Дмитрием Ивановым Лолита поделилась с поклонниками хорошими новостями: в ее жизни наконец-то появился достойный мужчина. Певица отмечала, что сделала выводы после очередного неудавшегося брака и больше не подпустит к себе малообеспеченных и слишком молодых поклонников, которые только то и делают, что наживаются на ее славе и гонорарах. Новый же возлюбленный артистки, по ее собственным заявлениям, является полной противоположностью таким представителям сильного пола.

Имя своего избранника Милявская предпочитает держать в тайне, давая публике информацию о нем дозированно и сдержано. Однако иногда желание звезды эстрады рассказать о своем счастье оказывается сильнее, и это дает поклонникам составить некий портрет «жениха №6». Так в одном из недавних интервью Ольге Бузовой артистка призналась, что возлюбленный все-таки моложе ее. Певица старше всего на 8 лет.

Редакторы Telegram-канала «НеМалахов» решили пойти еще дальше, и все-таки выяснить личность «состоятельного жениха» знаменитости. Благодаря собственным источникам журналисты узнали, что мужчина является известным альфонсом, и его «солидность» крайне сомнительна. Пока называть имя возлюбленного Лолиты Милявской работники СМИ не планируют, но не отрицают, что в будущем его рассекретят.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:30

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