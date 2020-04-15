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Японские биологи доказали возможность смены пола рыбами медаками в результате голодания

Биологи из Японии провели эксперимент с самками-мальками рыбы медаки. По его окончанию специалисты установили возможность смены пола в результате голодания.
Японские биологи доказали возможность смены пола рыбами медаками в результате голодания

В ходе эксперимента ученые после выхода икринок некоторым из них абсолютно не давали пищи, другой группе в воду наливали пантотеновую кислоту. Третьей части икринок эксперты добавляли вещество, которое замедляет действие этой кислоты и усложняет образование необходимых липидов, препятствующих развитию семенников. Специалисты лишили еды диких медаков и мутантных по гену dmrt1. Число липидов проверялось учеными, используя красители, а пол определяли путем осмотра гениталий, спинного и анального плавников.

После достижения медаками трехмесячного возраста специалисты проводили повторную проверку пола. По результатам эксперимента ученые установили различие в поле некоторых особей в начале и в конце исследования. 20% диких рыб имели вид самцов, а среди мутантов такие случаи смены пола зафиксированы не были. Из группы, где в воду добавляли специальную кислоту, все рыбы остались с прежним полом, а из тех, кому добавляли вещество для замедления метаболизма, 15% превратились в самцов. Также ученые отметили возможность смены пола в случае повышения гормона стресса кортизола или проживания в чрезмерно теплой воде.

В данное время биологам не удалось выяснить причины, по которым после голодания не у всех самок изменился пол. Ученые также предполагают возможность его восстановления при возвращении к нормальному питанию.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 00:00

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