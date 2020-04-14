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Психологи рассказали об американских методах воспитания, которые другим людям трудно понять

Родители всегда передают своим детям различные правила и установки в контексте определенной культуры. Психологи рассказали об американских методах воспитания, которые людям других национальностей будет трудно понять.

Психологи рассказали об американских методах воспитания, которые другим людям трудно понять


В американских фильмах часто можно увидеть вечеринки, посвященные объявлению пола будущего малыша. С точки зрения практичности – это удобно, так как гости приносят для младенца подарки. Однако в других странах презенты для ребенка обычно преподносят уже после родов. Еще одна традиция связана со странными именами детей, которые придумывают обычные американцы. Иногда они сами не могут выговорить, как их зовут.

В США многие родители используют специальные поводки для детей. Есть противники этой традиции, которые уверяют, что это не гуманно по отношению к ребенку. Американцы объясняют эту привычку безопасностью для самого малыша. Например, в людных местах он не потеряется, особенно если не один у родителей. Кроме этого, поводок позволяет взрослым снизить собственный уровень стресса во время прогулок.

Ходунки пользуются в США популярностью, а вот в соседней Канаде за такое приспособление могут и оштрафовать. Канадцы уверены, что из-за ходунков тормозится развитие моторики ребенка и они являются травмоопасными.

Американские дети уже в семь вечера отправляются в кровать. Это связано с ранними подъемами в садик и школу. Кроме этого, у родителей есть вечером несколько часов для себя и они могут при этом нормально выспаться. Над жителями США смеются из-за привычки кипятить воду для детей не в электрочайнике, в а микроволновке. Французы, например, будут в шоке, когда узнают, что американские дети едят фаст-фуд и запивают это газировкой.

Родители из США также не спешат приучать своего ребенка к горшку, а психологи их полностью в этом поддерживают. Дети готовы к этому не ранее двух лет.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:37

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