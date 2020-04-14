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Специалисты компании CheckPoint выявили вредоносные программы на Android-устройствах

Специалисты компании CheckPoint выявили вредоносные программы на Android-устройствах, маскирующиеся под обычные информационные приложения, касающиеся темы COVID-19. После установки подобного файла у хакеров появляется доступ ко всей системе смартфона.

Специалисты отмечают, благодаря установке каких-либо вредоносных программ хакер может контролировать на Android-устройствах жертвы звонки, SMS, календарь, файлы, контакты, микрофон и камеру. Стоит отметить, подобные приложения на данный момент отсутствуют в официальном магазине Google Play Store. Однако представители компании рекомендуют пользователям обращать внимание на программные файлы, которые загружаются на их смартфон. Также необходимо сторониться приложений с неизвестных сайтов.
"Период пандемии COVID-19 является самым плодотворным для киберпреступников. На данный момент мы можем говорить не только о физической угрозе инфицирования коронавирусной инфекцией, но и существенной киберугрозе. Хакеры пользуются страхом людей перед вспышкой COVID-19 и создают якобы полезные приложения, имеющие информацию о вирусе. Больше всего настораживает, что на это не потребуется много денег и времени. Лучше несколько раз проверить все ссылки и приложения", - рассказал глава представительства Check Point в России Василий Дягилев.
Об этом сообщает "Российская газета".

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:24

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