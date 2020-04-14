«Она ко мне расположена»: Блюменкранц познакомился с матерью Анны Левченко

Задолго до того, как у Валерия Блюменкранца возникла возможность увидеть родительницу возлюбленной на Поляне, он уже успел установить с ней доверительные отношения. За последние два месяца участник телестройки не менее 50 раз общался с Мариной Левченко по телефону, и уверен, что сумел создать о себе хорошее впечатление.Кроме того, Блюменкранц собирался вместе с Анной Левченко в обозримом будущем посетить Санкт-Петербург и познакомиться там с ее родителями. Однако встреча с потенциальной тещей у звезды «Дома-2» состоялась ранее, чем планировалось. Женщина сама приехала на проект, чтобы помочь дочери и ее возлюбленному уладить все чаще возникающие в паре конфликты.Марина Ивановна, которой действительно по нраву ухажер ее дочери, сообщила, что не видит ничего плохого в ссорах пары. По мнению мамы Левченко, влюбленные просто очень темпераментные, а в таких случаях конфликты неизбежны – «это называется притирка». Даже признавая факт импульсивности молодых людей, женщина все же считает необходимым следить за своей речью и не допускать обоюдных унижений и оскорблений.