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Максим Галкин показал, как его дети убирают двор на карантине

Гарри и Лизе Галкиным проводить дни на карантине не скучно, так как они живут в просторном замке в деревне Грязи с огромной придомовой территорией. Недавно Максим Галкин показал в Instagram в разделе сторис, как его дети убирают двор.

Максим Галкин показал, как его дети убирают двор на карантине


Во время самоизоляции юморист стал чаще показывать подписчикам снимки и видео своей семьи. Например, супруг Аллы Пугачевой с удовольствием приучает детей к труду. Недавно Лиза и Гарри убирали придомовую территорию от сухой листвы. Близнецы уже не в первый раз занимаются этим, поэтому отлично знакомы с технологией работы. При этом, с лиц детей Примадонны и Максима Галкина не сходила улыбка и было видно, что это занятие им явно по душе. Звездные наследники провели время с пользой – помогли в уборке территории, где они сами же проводят время, а также подышали свежим воздухом.

Во дворе у артистов стоит настоящий пиратский корабль, на котором с удовольствием играют Лиза и Гарри. Юморист недавно опубликовал видео, на котором близнецы стреляли с лука прямо с палубы судна. Дети соревновались, чья стрела упадет дальше, а Максим Галкин с юмором, присущим ему, комментировал их действия.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:15

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