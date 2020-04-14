Работавший с Большим адронным коллайдером физик Данила Тлисов умер в Коммунарке





Данила Тлисов в 2000 году окончил Екатеринбургский СУНЦ УрФУ. По информации Института ядерных исследований РАН, ученый возвратился 21 марта из Франции, после чего пребывал на самоизоляции. Из-за плохого самочувствия 4 апреля его госпитализировали в инфекционную больницу. Проведенный тест на наличие коронавируса подтвердил инфицирование. Протекание заболевания осложнилось пневмонией. В сообщении пресс-службы института отметили Данилу Тлисова как перспективного ученого и отличного специалиста, внесшего огромный вклад в функционирование коллабораций CMS и NA64 в ЦЕРН. Дирекция научного учреждения считает его смерть огромной утратой. Физик несколько раз отправлялся в Европу, чтобы работать с Большим адронным коллайдером.В 2016 году Тлисов получил премию эксперимента CMS, которой отметили его огромную роль в исследовании стойкости электроники нового поколения к радиации.