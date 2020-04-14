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Работавший с Большим адронным коллайдером физик Данила Тлисов умер в Коммунарке

Утром во вторник 14 апреля от коронавируса в инфекционной больнице в Коммунарке умер Данила Тлисов, бывший научным сотрудником в лаборатории моделирования физических процессов ОФВЭ. Физик был привлечен для работы с Большим адронным коллайдером.
Работавший с Большим адронным коллайдером физик Данила Тлисов умер в Коммунарке

Данила Тлисов в 2000 году окончил Екатеринбургский СУНЦ УрФУ. По информации Института ядерных исследований РАН, ученый возвратился 21 марта из Франции, после чего пребывал на самоизоляции. Из-за плохого самочувствия 4 апреля его госпитализировали в инфекционную больницу. Проведенный тест на наличие коронавируса подтвердил инфицирование. Протекание заболевания осложнилось пневмонией. В сообщении пресс-службы института отметили Данилу Тлисова как перспективного ученого и отличного специалиста, внесшего огромный вклад в функционирование коллабораций CMS и NA64 в ЦЕРН. Дирекция научного учреждения считает его смерть огромной утратой. Физик несколько раз отправлялся в Европу, чтобы работать с Большим адронным коллайдером.

В 2016 году Тлисов получил премию эксперимента CMS, которой отметили его огромную роль в исследовании стойкости электроники нового поколения к радиации.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:46

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