Асада ждет серьезная конкурентная борьба за пост президента Сирии в 2021 году
Рейтинг действующего президента Сирии Бараша Асада сильно упал на фоне экономических пробелам внутри страны. На это указывают результаты опроса, проведенного Фондом защиты национальных ценностей. Президент ФНЗЦ Александр Малькевич опубликовал данные, согласно которым лишь 32% сирийцев готовы поддерживать действующего президента.
Первым серьезным противником Асада может стать премьер-министр Сирии Имад Хамис. Он занимал пост министра энергетики страны до 2016 года и является влиятельной фигурой в высших политических эшелонах Сирии. Однако против него могут сыграть расследования крупных коррупционных схем по продаже энергоресурсов за рубеж.
Вторым кандидатом на пост президента считается глава «египетской платформы» сирийской оппозиции Ахмад Джабра. За ним стоит поддержка Египта и ОАЭ, а также обширные связи в действующем сирийском правительстве.
Еще один оппозиционный кандидат - Рияд Фарид Хиджаб. Высокопоставленный политик ранее руководил провинциями Эль-Кунейтра и Латакия и был министром сельского хозяйства. В прямое противостояние с действующим главой государства может вступить и президент Временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа. Он возглавляет Ассамблею сирийских туркоманов и способен получить серьезную народную поддержку.
Еще одним интересным кандидатом выступает военный генерал Сухейль Сулейман аль-Хасан. Победивший терроризм военачальник заручился поддержкой не только мирного населения Сирии, но и ценными связями в российском военном ведомстве.
В борьбу за президентское кресло также может вступить Мансур Аззам. Сейчас Аззам представляет Башара Асада и официальное правительство в зарубежных поездках. Политик и дипломат отлично понимает внутреннюю обстановку в Сирии и обладает большим опытом управления.
Президентские выборы состоятся уже в 2021 году. Времени у кандидатов осталось совсем мало. Нельзя сбрасывать со счетов и самого Башара Асада. Если действующему президенту удастся преодолеть экономический кризис и обеспечить хорошие условия для иностранного (в первую очередь - российского) бизнеса в регионе, он вполне способен отыграть рейтинги и переизбраться.
Первым серьезным противником Асада может стать премьер-министр Сирии Имад Хамис. Он занимал пост министра энергетики страны до 2016 года и является влиятельной фигурой в высших политических эшелонах Сирии. Однако против него могут сыграть расследования крупных коррупционных схем по продаже энергоресурсов за рубеж.
Вторым кандидатом на пост президента считается глава «египетской платформы» сирийской оппозиции Ахмад Джабра. За ним стоит поддержка Египта и ОАЭ, а также обширные связи в действующем сирийском правительстве.
Еще один оппозиционный кандидат - Рияд Фарид Хиджаб. Высокопоставленный политик ранее руководил провинциями Эль-Кунейтра и Латакия и был министром сельского хозяйства. В прямое противостояние с действующим главой государства может вступить и президент Временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа. Он возглавляет Ассамблею сирийских туркоманов и способен получить серьезную народную поддержку.
Еще одним интересным кандидатом выступает военный генерал Сухейль Сулейман аль-Хасан. Победивший терроризм военачальник заручился поддержкой не только мирного населения Сирии, но и ценными связями в российском военном ведомстве.
В борьбу за президентское кресло также может вступить Мансур Аззам. Сейчас Аззам представляет Башара Асада и официальное правительство в зарубежных поездках. Политик и дипломат отлично понимает внутреннюю обстановку в Сирии и обладает большим опытом управления.
Президентские выборы состоятся уже в 2021 году. Времени у кандидатов осталось совсем мало. Нельзя сбрасывать со счетов и самого Башара Асада. Если действующему президенту удастся преодолеть экономический кризис и обеспечить хорошие условия для иностранного (в первую очередь - российского) бизнеса в регионе, он вполне способен отыграть рейтинги и переизбраться.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:00