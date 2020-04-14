АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.54 USD 73.52
Курс валют на 14.04.2020

Асада ждет серьезная конкурентная борьба за пост президента Сирии в 2021 году

Рейтинг действующего президента Сирии Бараша Асада сильно упал на фоне экономических пробелам внутри страны. На это указывают результаты опроса, проведенного Фондом защиты национальных ценностей. Президент ФНЗЦ Александр Малькевич опубликовал данные, согласно которым лишь 32% сирийцев готовы поддерживать действующего президента.
Асада ждет серьезная конкурентная борьба за пост президента Сирии в 2021 году

Первым серьезным противником Асада может стать премьер-министр Сирии Имад Хамис. Он занимал пост министра энергетики страны до 2016 года и является влиятельной фигурой в высших политических эшелонах Сирии. Однако против него могут сыграть расследования крупных коррупционных схем по продаже энергоресурсов за рубеж.

Вторым кандидатом на пост президента считается глава «египетской платформы» сирийской оппозиции Ахмад Джабра. За ним стоит поддержка Египта и ОАЭ, а также обширные связи в действующем сирийском правительстве.

Еще один оппозиционный кандидат - Рияд Фарид Хиджаб. Высокопоставленный политик ранее руководил провинциями Эль-Кунейтра и Латакия и был министром сельского хозяйства. В прямое противостояние с действующим главой государства может вступить и президент Временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа. Он возглавляет Ассамблею сирийских туркоманов и способен получить серьезную народную поддержку.

Еще одним интересным кандидатом выступает военный генерал Сухейль Сулейман аль-Хасан. Победивший терроризм военачальник заручился поддержкой не только мирного населения Сирии, но и ценными связями в российском военном ведомстве.

В борьбу за президентское кресло также может вступить Мансур Аззам. Сейчас Аззам представляет Башара Асада и официальное правительство в зарубежных поездках. Политик и дипломат отлично понимает внутреннюю обстановку в Сирии и обладает большим опытом управления.

Президентские выборы состоятся уже в 2021 году. Времени у кандидатов осталось совсем мало. Нельзя сбрасывать со счетов и самого Башара Асада. Если действующему президенту удастся преодолеть экономический кризис и обеспечить хорошие условия для иностранного (в первую очередь - российского) бизнеса в регионе, он вполне способен отыграть рейтинги и переизбраться.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать Тимати осудила людей за слабоволие в период…
Бразильские ученые отменили испытания хлорохина против коронавируса из-за смерти…
Бари Алибасов-младший рассказал об окончании «пика интеллекта»…
Названы характеристики гибридного ноутбука Microsoft Surface Book…
Анастасия Волочкова назвала ситуацию с распространением COVID-19…
DARPA разрабатывает специальный имплант для…
Заразившийся коронавирусом Александр Васильев рассказал о состоянии Надежды…
Самой популярной композицией десятилетия оказалась песня «Happy» Фаррелла…
Московских таксистов будут лишать работы, если они не проверят у пассажира…
«Хотим гулять и гуляем»: Анастасия Уколова «сцепилась» с нарушителями…
ВОЗ: "На данный момент пик пандемии COVID-19 в мире…
Асада ждет серьезная конкурентная борьба за пост президента Сирии в 2021…
Анна Нетребко показала карантинное селфи с…
В Испании создали «Ноев ковчег» для спасения…
Работавший с Большим адронным коллайдером физик Данила Тлисов умер в…
"Продукты тоже надо покупать": Бизнес Дарьи Пынзарь оказался под…
В Пенсионном фонде РФ рассказали, как распорядиться маткапиталом через…
Продюсер Гвердцители рассказал, как чувствует себя певица после концерта в Большом…
«Вирусам плевать на религию»: Священники призвали россиян молиться дома на…
«Я била во все колокола»: Больная коронавирусом Галина Боб рассказала о пневмонии мужа Сергея…
Ученые создали гибкие…
Наталья Ветлицкая о коронавирусе: «На смену пандемии придет конец…
Учёные: Кофе вредно для здоровья во время распространении…
Константин Богомолов о характере Ксении Собчак: «С утра злится на весь…
Новая система противодействия перегрузке пилотов увеличит их «летное…
Российские режиссеры о жизни после коронавируса: «Многие кинотеатры…
Преступники украли из дома агента хоккеиста Малкина перстень за победу в Кубке…
В Москве забетонировали работавшее во время карантина…
Просмотреть все новости