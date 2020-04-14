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Депутаты Госдумы приняли закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Благодаря принятию нового закона о воинской славе день окончания Второй мировой войны перенесут на 3 сентября. Предыдущая дата будет упразднена на законном уровне. Автором закона выступила группа депутатов во главе с Владимиром Шамановым.

Стоит отметить, что большинство государств мира празднуют окончание Второй мировой войны 2 сентября. Авторами законопроекта выступили депутаты Владимир Шаманов («Единая Россия»), Георгий Карлов («Единая Россия»), а также сенаторы Михаил Козлов («Единая Россия») и Григорий Карасин, ранее работающий заместителем главы МИД России.

Они уверены, подобное решение способствует сохранению исторической справедливости в отношении тех людей, которые являются победителями самой кровопролитной войны. При переносе даты смещается акцент с капитуляции Японии на первый мирный день. Для окончательного утверждения Днём воинской славы 3 сентября законопроект должен рассмотреть Совет Федерации и подписать президент России Владимир Путин. Об этом сообщает "Интерфакс - Россия".

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:09

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