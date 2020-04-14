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Итальянскую певицу подозревают в занесении COVID-19 в Большой театр

В занесении коронавируса в Большой театр его работники подозревают итальянскую звезду, приезжавшую с труппой в конце февраля в Москву. У певицы наблюдались симптомы, напоминающие COVID-19.

На данный момент наличие коронавируса официально подтверждено у 34 служащих Большого театра. Среди них представители администрации культурного учреждения и актеры, а также работники техслужб.

Инсайдеры располагают информацией, что причиной массовых заражений в театре могла стать итальянская оперная певица, посетившая Москву в конце февраля. Артистка, которая должна была исполнить партию в «Путешествии в Реймс», по прибытии в Россию чувствовала себя хорошо, однако за день до премьеры ее состояние резко ухудшилось.

У певицы поднялась температура, и от выступления ей пришлось отказаться. Как сообщил источник, у итальянской дивы взяли тест на коронавирус, о результате которого не было объявлено, а после оперативно отправили на родину, - сообщает «МК».

Однако, так как во время репетиций оперная певица посещала многие помещения Большого театра, а также не была ограничена в общении с другими задействованными в постановке артистами и работниками учреждения, шанс распространения ею коронавирусной инфекции достаточно велик. Кроме того, именно после этого инцидента начали регистрироваться случаи заражения COVID-19 среди местных служащих.

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Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:05

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