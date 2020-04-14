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Ученые раскрыли тайну бактерии, вызывающей пародонтит и разрушающей зубы

Японские ученые в издании Nature Microbiology опубликовали результаты своего исследования, которое было посвящено бактерии, вызывающей пародонтит. Им удалось раскрыть тайну этого заболевания, которое разрушает зубы.

Ученые раскрыли тайну бактерии, вызывающей пародонтит и разрушающей зубы


Микробиологи занялись исследованием по причине того, что в Японии от болезни десен страдают 80% граждан, старше 35 лет. Пародонтит возникает из-за бактериального налета, образующегося в виде биопленок. Главным патогеном выступает Porphyromonas gingivalis, который крепится к субстрату благодаря пилям. Это белковые нити, толщина которых намного тоньше, чем человеческий волос.

Японские специалисты выяснили, что бактерии обладают уникальными пилями типа V. В процессе проведения исследования ученые провели кристаллизацию подтипов FimA, так как они связаны с патогенностью штаммов бактерий. Их структура была изучена с атомным разрешением на суперкомпьютере и оказалось, что пилины образовывают нити.

Ученые создали трехмерную модель и проверили опытным путем их свойства. Результаты, полученные благодаря исследованию микробиологов, могут помочь в создании антибактериальных лекарственных препаратов против пародонтита. Сейчас они работают над ингибитором, которые не даст пилям собраться в нити.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:00

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