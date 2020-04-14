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Мать Тимати осудила людей за слабоволие в период самоизоляции

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова осудила людей за слабоволие во время самоизоляции. По ее словам, жалующиеся на отсутствие возможности выйти на прогулку граждане просто не думают о собственном здоровье и о своих близких.
Мать Тимати осудила людей за слабоволие в период самоизоляции

Симона Юнусова активно ведет страницу в Instagram и часто радует фанатов новыми историями из жизни. Она рассказывает о воспитании внучки, простых бытовых вопросах и отношениях с сыном. Недавно Юнусова обнародовала пост, в котором раскритиковала всех, кто недоволен самоизоляцией. В качестве примера она решила напомнить об истории художницу Фриды Кало.
«Кало в 18 лет попала в аварию. После перенесенных травм она продолжала творить, хотя более года пролежала в кровати. Тогда это была случайность, в которой могла быть виновата и сама художница. Некоторые же жалуются на жизнь из-за самоизоляции, хотя еще месяц назад мечтали побыть дома. Не стоит забывать, что от карантина зависит не только ваша жизнь, но и здоровье ваших близких», - рассказала Юнусова.

Мать Тимати отметила, что год реабилитации после аварии не сравнится с времяпровождением в комфортабельных домах и квартирах. Юнусова призвала не просто спать или смотреть фильмы, а найти интересное хобби, которое позволит отвлечься от происходящего в мире.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:55

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