Бразильские ученые отменили испытания хлорохина против коронавируса из-за смерти пациентов
Ученые из Бразилии отменили один из этапов испытания хлорохина после смерти 11 пациентов. Предполагалось, что высокие дозировки противомалярийного препарата эффективны в борьбе с коронавирусом.
Ученые провели исследование с участием 81 пациента больницы Манауса с положительными тестами на COVID-19. Добровольцев разделили на две группы: первой давали по 450 мг хлорохина два раза в сутки, второй – по 600. При приеме повышенной дозировки люди жаловались на аритмию. После 10 дней опытов оказалось, что смертность в контрольной группе составила 17%, а в первой не превышала 13,5%.
Вирусологи установили, что повышенные дозы препарата не столь эффективны для предотвращения размножения вируса. Результаты первичны и требуют дальнейшего изучения.
Ученые провели исследование с участием 81 пациента больницы Манауса с положительными тестами на COVID-19. Добровольцев разделили на две группы: первой давали по 450 мг хлорохина два раза в сутки, второй – по 600. При приеме повышенной дозировки люди жаловались на аритмию. После 10 дней опытов оказалось, что смертность в контрольной группе составила 17%, а в первой не превышала 13,5%.
Вирусологи установили, что повышенные дозы препарата не столь эффективны для предотвращения размножения вируса. Результаты первичны и требуют дальнейшего изучения.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:50