Бразильские ученые отменили испытания хлорохина против коронавируса из-за смерти пациентов





Ученые провели исследование с участием 81 пациента больницы Манауса с положительными тестами на COVID-19. Добровольцев разделили на две группы: первой давали по 450 мг хлорохина два раза в сутки, второй – по 600. При приеме повышенной дозировки люди жаловались на аритмию. После 10 дней опытов оказалось, что смертность в контрольной группе составила 17%, а в первой не превышала 13,5%.Вирусологи установили, что повышенные дозы препарата не столь эффективны для предотвращения размножения вируса. Результаты первичны и требуют дальнейшего изучения.