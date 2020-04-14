Бари Алибасов-младший рассказал об окончании «пика интеллекта» отца
Бари Алибасов-младший разместил в Instagram интервью, которое давал незадолго до отравления отца. Разговор проходил в студии передачи «Стрела пасионария».
Сын признался, что после истории с «Кротом» стал чувствовать ответственность за близкого человека. Продюсер группы «На-На» стал для него старшим другом, нуждающимся в твердом плече.
Около года назад Алибасов перепутал бытовую химию с соком. Пять дней знаменитость провел в коме. Некоторые СМИ даже успели его «похоронить», но он очнулся и восстановился.
Ранее Ольга Шукшина обвинила Алибасова в избиении ее матери.
«Смотрю шоу и восхищаюсь отцом на пике его интеллекта. Сейчас он так складно говорить не может, сначала придумывает речь», - написал Алибасов.
Сын признался, что после истории с «Кротом» стал чувствовать ответственность за близкого человека. Продюсер группы «На-На» стал для него старшим другом, нуждающимся в твердом плече.
Около года назад Алибасов перепутал бытовую химию с соком. Пять дней знаменитость провел в коме. Некоторые СМИ даже успели его «похоронить», но он очнулся и восстановился.
Ранее Ольга Шукшина обвинила Алибасова в избиении ее матери.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:43