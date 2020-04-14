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Названы характеристики гибридного ноутбука Microsoft Surface Book 3

В Сети появились технические характеристики нового ноутбука от компании Microsoft, получившего название Surface Book 3. Главной особенностью устройства станет отсоединяемая клавиатура, способная работать автономно.
Названы характеристики гибридного ноутбука Microsoft Surface Book 3

Surface Book 3 планируют продавать в версиях с дисплеем диагональю в 13,5 и 15 дюймов. Также ноутбук получит сенсорный дисплей и цифровое перо, идущее в комплекте. Применять его можно будет на любых твердых поверхностях. Визуально устройство практически не отличается от других представителей линейки, имея серый тонкий корпус с фирменным логотипом компании на задней панели.

Ноутбук работает на основе процессоров Intel Core i5-10210U и Core i7-10510U в зависимости от модификации. Специалисты отмечают, что чипы стандарта Comet Lake способны обрабатывать до восьми раздельных потоков инструкций за счет четырех ядер. Тактовая частота Intel Core i5-10210U составляет 4,2 гигагерца, а Core i7-10510U – 4,9 гигагерца. Оба процессора также будут работать с графическим ускорителем Intel UHD.

Surface Book 3 будет доступен в вариациях с 8, 16 и 32 гигабайтами оперативной памяти. Также пользователи смогут на выбор установить твердотельные накопители на 256, 512 и 1024 гигабайта. Другие характеристики устройства будут обнародованы непосредственно на его презентации, запланированной на текущий квартал.

Стоимость Surface Book 3 с дисплеем на 13,5 дюйма составит примерно 1000 евро. За топовую вариацию флагманского ноутбука придется отдать примерно в четыре раза больше.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:37

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