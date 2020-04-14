АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.54 USD 73.52
Курс валют на 14.04.2020

Анастасия Волочкова назвала ситуацию с распространением COVID-19 "печалькой"

Балерина Анастасия Волочкова на своей странице Instagram опубликовала фотографию, на которой предстала в светло-голубом купальнике. Артистка решила выразить личное мнение относительно ситуации, происходящей в мире, назвав это «печалькой».
Анастасия Волочкова назвала ситуацию с распространением COVID-19 "печалькой"

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками сюжетом, который был сделан в её балетной студии. На фото она предстала сидящей на полу с пуантами в опущенных руках. Судя по всему, танцовщица испытала меланхолию, поскольку на её лице не отобразилась даже улыбка.

На заднем плане виднеется фотография девушки в пуантах. Звезда не стала вдаваться в подробности, а лишь отметила, всё происходящее её угнетает. Балерина, как и все россияне, соблюдает режим социального дистанцирования. «Печалька, конечно, от всего происходящего…»- подписала публикацию знаменитость. Танцовщица предпочла отстраниться от своих поклонников, поэтому их мнение так и осталось неизвестным.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать Тимати осудила людей за слабоволие в период…
Бразильские ученые отменили испытания хлорохина против коронавируса из-за смерти…
Бари Алибасов-младший рассказал об окончании «пика интеллекта»…
Названы характеристики гибридного ноутбука Microsoft Surface Book…
Анастасия Волочкова назвала ситуацию с распространением COVID-19…
DARPA разрабатывает специальный имплант для…
Заразившийся коронавирусом Александр Васильев рассказал о состоянии Надежды…
Самой популярной композицией десятилетия оказалась песня «Happy» Фаррелла…
Московских таксистов будут лишать работы, если они не проверят у пассажира…
«Хотим гулять и гуляем»: Анастасия Уколова «сцепилась» с нарушителями…
ВОЗ: "На данный момент пик пандемии COVID-19 в мире…
Асада ждет серьезная конкурентная борьба за пост президента Сирии в 2021…
Анна Нетребко показала карантинное селфи с…
В Испании создали «Ноев ковчег» для спасения…
Работавший с Большим адронным коллайдером физик Данила Тлисов умер в…
"Продукты тоже надо покупать": Бизнес Дарьи Пынзарь оказался под…
В Пенсионном фонде РФ рассказали, как распорядиться маткапиталом через…
Продюсер Гвердцители рассказал, как чувствует себя певица после концерта в Большом…
«Вирусам плевать на религию»: Священники призвали россиян молиться дома на…
«Я била во все колокола»: Больная коронавирусом Галина Боб рассказала о пневмонии мужа Сергея…
Ученые создали гибкие…
Наталья Ветлицкая о коронавирусе: «На смену пандемии придет конец…
Учёные: Кофе вредно для здоровья во время распространении…
Константин Богомолов о характере Ксении Собчак: «С утра злится на весь…
Новая система противодействия перегрузке пилотов увеличит их «летное…
Российские режиссеры о жизни после коронавируса: «Многие кинотеатры…
Преступники украли из дома агента хоккеиста Малкина перстень за победу в Кубке…
В Москве забетонировали работавшее во время карантина…
Просмотреть все новости