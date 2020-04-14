Анастасия Волочкова назвала ситуацию с распространением COVID-19 "печалькой"

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками сюжетом, который был сделан в её балетной студии. На фото она предстала сидящей на полу с пуантами в опущенных руках. Судя по всему, танцовщица испытала меланхолию, поскольку на её лице не отобразилась даже улыбка.На заднем плане виднеется фотография девушки в пуантах. Звезда не стала вдаваться в подробности, а лишь отметила, всё происходящее её угнетает. Балерина, как и все россияне, соблюдает режим социального дистанцирования.- подписала публикацию знаменитость. Танцовщица предпочла отстраниться от своих поклонников, поэтому их мнение так и осталось неизвестным.